Secretaria de Educação rebate comunicado da creche e diz que Tia Elvira não vai fechar

Tão logo começou a circular a notícia sobre o fechamento da creche Tia Elvira, no bairro Américo Silva, a Secretária de Educação de Lagoa da Prata, Paulene Andrade, entrou em contato com a redação do Jornal O Papel para fazer um esclarecimento. De acordo com ela, a instituição não será fechada, mas a Prefeitura passa a assumir total responsabilidade pelo seu funcionamento:

“A Semed assumiu a creche tia Elvira, com todos os alunos, funcionando no mesmo local, agora sob a responsabilidade do município. Detalhe: não haverá nenhum custo para os pais. A direção da creche irá retirar seu mobiliário que será reposto pela Semed”, afirmou Paulene. Ela assegura que toda a estrutura de funcionamento será mantida, à exceção dos funcionários, que passarão a ser servidores do município. A Secretária anuncia ainda a ampliação do expediente:

“Professores e funcionários concursados municipais irão trabalhar com as crianças com a mesma qualidade e responsabilidade. Detalhe: para atender melhor os pais iremos estender o horário de atendimento até as 17 hs em todas as creches municipais”, continua.