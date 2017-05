SEMANA DA SAÚDE PROMOVIDA PELA BIOSEV REALIZA 6 MIL ATENDIMENTOS

Evento faz parte do programa Educação para Saúde da Biosev

A Semana da Saúde de Lagoa da Prata, organizada pela Biosev em parceria com a Prefeitura, Escola de Enfermagem Santa Clara, Sesi e outros órgãos, realizou de 9 a 12 de maio cerca de 6 mil atendimentos para a população do município, da cidade de Luz e para os colaboradores da empresa. A iniciativa integra o programa de Responsabilidade Social da Biosev, Educação para a Saúde, e é realizada em todas as unidades da companhia.

A ação preventiva de saúde com base na disseminação de informações e conscientização foi desenvolvida para os colaboradores da empresa nos dias 9 e 10, na própria unidade. Já a população de Lagoa da Prata e Luz tiveram acessos aos serviços de saúde oferecidos gratuitamente nos dias 11 e 12, respectivamente.

A iniciativa disponibilizou aferição de pressão arterial e levantamento de IMC (Índice de Massa Corporal), que é utilizado internacionalmente para avaliar o grau de obesidade de uma pessoa. Além da medição, a população teve a disposição academia (Estação do Corpo) com a presença de educador físico e um espaço recreativo para as crianças. Os participantes também tiveram orientações para a melhoria da qualidade de vida, como nutricional, saúde auditiva e bucal e hábitos saudáveis, além de explicações sobre diversos tipos de Câncer, como próstata, mama, colo do útero entre outros) e DST/Aids.