Sicoob Crediprata e Senac promovem palestra sobre “O profissional do futuro” para estudantes do Guadalupe.

Nesta quarta-feira, 18 de outubro, os estudantes do terceiro ano da Escola Estadual Nossa Senhora de Guadalupe assistiram a uma palestra promovida pela Sicoob Crediprata em parceria com o SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial.

O mestre de cerimônia foi o advogado Cláudio Vasconcelos. Em seguida a diretora financeira do Sicoob Crediprata, Nilsa Miranda, falou sobre a importância do cooperativismo. O representante do Senac, Ulisses Guimarães, falou em seguida sobre as parcerias que permitem iniciativas como esta e em seguida o palestrante Alexandre Melo iniciou a apresentação.

Alexandre, que é mestre em administração e marketing, conversou com a reportagem sobre a apresentação.

“A palestra é sobre o profissional do futuro. Sobre como as pessoas tem que se comportar para ser um profissional de destaque, quais as atitudes para se ter diferenciação e ser um profissional de sucesso”, afirmou.

O palestrante, que já ministrou cursos na cidade pela ACE-CDL, explica como os jovens podem enfrentar o obstáculo da falta de experiência no primeiro emprego. “A experiência hoje pode ser complementada com a atualização do profissional. Mesmo não tendo muita experiência, você pode ser um profissional altamente atualizado e isso faz diferença, na hora de elaborar o currículo, de uma entrevista de emprego, é possível superar essa falta de experiência”, conclui.

Para a diretora financeira do Sicoob Crediprata, Nilsa Miranda, a palestra traz como benefício o estímulo aos jovens para o ingresso no mercado de trabalho e a melhoria pessoal de cada um.

“Nós estamos muito felizes de promover esse evento, que tem como objetivo trabalhar o futuro dos jovens, buscando o fortalecimento deles tanto na área de mercado e crescimento pessoal, como apresentar a eles a força do cooperativismo de crédito”, afirma.

Já o presidente do Conselho de Administração da Crediprata, Antonio Claret, anunciou que o trabalho pretende ser estendido a toda rede de educação nos municípios onde o Sicoob Crediprata está presente.

“O cooperativismo de crédito tem essa missão de trabalhar esse lado social e o desenvolvimento das pessoas. Esse evento é uma parceria com o Senac, entre as várias parcerias que a gente tem e nós pretendemos continuar fazendo o trabalho não só nas escolas municipais, nas escolas estaduais e também nas escolas particulares. É um projeto que se iniciou no ano passado e continua se desenvolvendo”, informa.