Site d’O Papel ganha novo colunista

Orlando Junior, ou Junior Cabeleireiro, como todos o conhecem, é o novo colaborador do site do Jornal O Papel. Colunista social de longa data que já assinou artigos e colunas em diversos periódicos locais, inaugura seu espaço em nosso site com uma polêmica, porem importante e atual temática: a questão dos transgêneros. Sua primeira entrevista é com a primeira transexual lagopratense, operada na Europa.

Junior vem com sua irreverência e acidez brindar o público LGBT (ou GLS, GLBTS, qualquer que seja a sigla para indicar a inclusão de todos as classificações de opção sexual) e tambem todo o universo de leitores do site, com temas e discussões interessantes e pontos de vista pouco comuns, em defesa da diversidade cultural.

As postagens não tem periodicidade definida, mas ocorrerão cada vez que o autor pretender compartilhar seus pensamentos. Em pouco tempo, teremos por aqui tambem outros colunistas valiosos, encampando outros assuntos e enriquecendo nosso material.

Seja vem vindo, Junior!

Link para a primeira coluna: http://opapel.com/primeira-transexual-de-lagoa-da-prata/