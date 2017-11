Skatista lagopratense se destaca com apenas 7 anos de idade

Lagoa da Prata sempre surpreende com seus atletas infantis ou mirins. Em todos os esportes, o lagopratense tem aquele garoto que merece destaque; e no skate a história também tem seu artista. Trata-se de Raul Bernardes do Couto, filho do casal de comerciantes; Juliana Bernardes Fernandes e Levi Antônio do Couto. O garoto de apenas 7 anos de idade tem sido uma referencia na região em se tratando de skate. Parece prematuro elogiar um atleta de pouca idade, porém o talento de Raul é conhecido desde os 3 anos de vida. Os pais de Raul sempre patrocinavam eventos de skate, e em um destes eventos, o garoto (Raul) recebeu de presente um skate e desde então começou sua trajetória. Lembrando, que quando Raul Bernardes foi presentado, tinha apenas 3 anos. “Ele (Raul) ficou empolgado com o skate e desde então se tornou adepto a este esporte e teve como grande incentivador o skatista profissional Cléo Couto”, disse orgulhosa a mãe de Raul Bernardes. Talvez os próprios pais não imaginassem que o filho iria se tornar um campeão com poucos anos de pratica no skate. “Neste ano o Raul foi o destaque na categoria infantil do JELP (Jogos Estudantis de Lagoa da Prata) e também conquistou o primeiro lugar no Best Trick LP”, conta Juliana Bernardes. Segundo ela, o skate precisa de maior incentivo por parte dos empresários, comerciantes e políticos. “Para que se tenha noção, a categoria infantil é praticamente esquecida, e o meu filho (Raul Bernardes) sempre disputa na categoria da categoria mirim”, desabafou Juliana. Lembrando que a categoria infantil é para atletas com idade até com máximo de 10 anos -a categoria mirim é de 11 anos até 13 anos- e isto demonstra que realmente o garoto de Lagoa da Prata tem desafiado atletas com idades muito superiores. Os maiores incentivadores de Raul são os skatistas; Nathan Soares e Iagor Lacerda. “O Nathan e o Iagor sempre estão ao lado de Raul e incentivam para que meu filho pratique o skate e se torne um grande campeão”, concluiu Juliana Bernardes. Portanto, o cidadão de Lagoa da Prata pode se orgulhar em ter este atleta de pouca idade se destacando no esporte, e é um sinal que realmente o esporte sempre será o melhor caminho para um mundo melhor.

O skate necessita de maior incentivo

Mesmo o skate sendo um esporte olímpico, é preciso apoiar os atletas desta modalidade esportiva, que tem conquistado um grande número de adeptos. No caso de Raul Bernardes, a Rede AÇAÍ. COM, que esta localizada na praça da matriz, esta patrocinando esta jovem promessa de Lagoa da Prata e espera-se que esta atitude seja seguida pelos os diversos segmentos de Lagoa da Prata.

Como surgiu o skate no Brasil

Na virada dos anos 60 o primeiro local que alguém começou a andar de skate foi a rua. Por isso “sidewalk surf” (surf de calçada), foi o nome dado inicialmente ao que conhecemos como skate. O esporte de origem americana chegou ao Brasil por volta de 1968 em pontos como, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. No começo da década de 70 foi difundido em todo território brasileiro