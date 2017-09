Socialight Edição de 15 de Setembro de 2017

Tamires e Marco Aurélio

Dois finais de semana foram marcados por festa na casa do Leléu e da Carminha, em Japaraíba. No dia 02 de Setembro foi a vez da Tamires, completando 25 anos. Casa cheia, muitos amigos e família reunidos. E no dia 09, foi a comemoração do Marco Aurélio, seu irmão. Muita festa, alegria e cerveja gelada (nem na foto faltou, rs). Se há algo que não falta nestas celebrações é muita comida boa, amizade e confraternização. Parabéns aos irmãos e a toda família.

Churrasco da Maçonaria

No dia 02 de Setembro a Loja Maçônica Irmão Silvério Rocha promoveu um churrasco beneficente na Estância Um Sonhador, em Lagoa da Prata. A renda foi destinada à APAE. Muito bem organizada, a festa contou com um bom público que foi muito bem servido. Destaque para a família do sr José Lopes, de Japaraíba, que aproveitou para comemorar seu aniversário no evento. Na foto, os filhos André e Ivan, chefe do departamento de Polícia de Divinópolis, com amigos aproveitando o churrasco.

Festa do Chopp

E no dia 30 deste mês, no poliesportivo do Umuarama , acontece mais uma edição da tradicional Festa do Chopp da Maçonaria. Já em seu décimo primeiro ano, o evento reúne os membros da Loja Maçônica Luzes da Prata para servir e ajudar.

A festa, que é realizada tradicionalmente nessa época, oferece aos participantes churrasco, petiscos, cerveja, refrigerante e bebidas de dose, tudo incluído no preço do ingresso. O valor arrecadado, retiradas as despesas, é utilizado em ações de filantropia.

Sarau comemora duas décadas de Lagoacred em Samonte

Acontecerá no dia 29 de Setembro em Santo Antônio do Monte, o SARAU CANÇÕES DO MONTE. O evento, promovido pela Lagoacred, tem como objetivo a comemoração dos 20 anos de atividade da cooperativa de crédito na cidade. A Lagoacred usará o evento também para divulgar o trabalho de artistas locais da cidade. Serão seis apresentações de variados estilos musicais, sendo todos os artistas moradores de Santo Antônio do Monte. Os ingressos para o evento serão entregues a um grupo de 300 convidados, obrigatoriamente associados, por meio de arrecadação de alimentos não perecíveis e podem ser coletados por qualquer associado na própria cooperativa.

Festival do Peixe

Os turistas que visitaram Lagoa da Prata no último final de semana ficaram encantados com a organização e a estrutura que o Festival do Peixe ofereceu na praça de eventos. Com muita segurança, excelentes opções de gastronomia e apresentações culturais, o evento organizado pela Intercâmbio (leia-se Tatau) encheu os olhos e deu orgulho. Finalmente com o apoio do governo do estado, através das leis de incentivo, o Festival tende a se firmar como referência de festa turística, cultural e alavanca de desenvolvimento econômico na cidade.

Bom para os comerciantes, excelente para o público, ótimo fomento para a cultura do peixe como prato a ser desenvolvido numa região que tem tudo a ver com ele. Parabens a todos que estiveram envolvidos no festival, em especial nosso colunista Hemerson Kennedy, que além de trabalho voluntário se desdobra para premiar os pescadores.

Tatau é muito bom no que se propõe a fazer. Não esperávamos resultado diferente. Show de bola.

Caminhada da Paz

Promovida pelo Hemerson Kennedy, no próximo dia 08 de outubro, com saída na Igreja São Francisco com destino à imagem de São Francisco de Assis, na ponte Olegário Maciel. Homenagem ao santo protetor dos animais e momento de fé para a comunidade católica.