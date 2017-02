Suspeita de febre amarela em LP

Resultado dos exames deve sair esta semana

Uma paciente que foi internada no CTI – Centro de Tratamento Intensivo do Hospital São Carlos na semana passada, apresenta sintomas de febre amarela. Segundo informações do Secretário Municipal de Saúde, Geraldo de Almeida, já foi coletado material e enviado para exames na Fundação Ezequiel Dias – Funed, em Belo Horizonte. O resultado deve sair dentro dessa semana.

Trata-se de uma paciente adulta, do sexo feminino, moradora do bairro Nossa Senhora das Graças, que deu entrada na UPA na segunda, dia 06, e posteriormente foi transferida para o HSC e depois para o CTI. A suspeita é devido aos sintomas clínicos que estão compatíveis com febre hemorrágica e entre elas a febre amarela.

Geraldo informou também que estão sendo tomadas providências para realizar o bloqueio vacinal e de vetores na área hospitalar, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e na região onde mora a paciente. O bloqueio vacinal é a aplicação de vacina na população que mora entorno da residência da paciente. O bloqueio de vetor é a pesquisa e eliminação de focos de mosquitos na área.

“Estamos também realizando vacinação na zona rural em torno de onde foi encontrado o macaco morto em Japaraiba”, informou o secretário. “Fiz contato com a polícia ambiental e solicitei que façam uma varredura nos parques e bosques da cidade em busca de macacos e micos mortos e se encontrarem que nos contate para recolhermos o animal para exames”, concluiu.

De acordo com o comandante do destacamento da Polícia Ambiental em Lagoa da Prata, Edmilson Lage, até a manhã desta segunda-feira, 13, ainda não foram encontrados animais com suspeita da doença.