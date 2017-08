Tamiris Julia, de 16 anos, lança seu segundo livro em Lagoa da Prata

[continua depois do anúncio]

No próximo dia 25 deste mês, a jovem escritora lagopratense Tamiris Julia lança seu segundo trabalho em nossa cidade. “Ele é um anjo” é um romance juvenil com lances de ficção e será lançado na biblioteca Ce. José Vital a partir das sete e meia da noite. Em conversa com o editor do Jornal O Papel, Tamiris explicou um pouco sobre a obra e a repercussão do primeiro livro, “(S) Cem Segredos”, lançado em outubro de 2016.

“A realização do sonho por si só já torna toda a experiência incrível! As pessoas ainda ficam um pouco surpresas com a minha idade e o tamanho do que eu faço, mas gosto de pensar que sou só uma garota que ama escrever” , conta a jovem.

“O lançamento de “(S) Cem Segredos” foi um sucesso, dentro e fora de Lagoa. A grande maioria dos leitores teve a mesma reação: começar a ler e não conseguir parar até o final. Uma leitora até disse que se sentiu tão envolvida com a história que ficou com medo de andar pela casa à noite por causa do suspense. Fiquei feliz pelo que eu escrevi ter causado esse nível de envolvimento nos leitores” , continua Tamiris.

“Espero o mesmo de “Ele é um anjo!”. As reações vão ser diferentes, mas tão profundas quanto as do primeiro livro. Para começar, essa nova obra não será uma boa leitura só para os jovens, mas também para os pais que querem entender o que se passa na cabeça de seus filhos adolescentes. Tentei chegar o mais perto possível das reais emoções dessa idade tão conturbada” , arremete.

A história

“O livro se passa no futuro, quando o Brasil é governado por uma monarquia. Como é de se esperar muita coisa mudou, inclusive as leis. E uma das leis implantadas por Rei Rubem dita que qualquer relacionamento amoroso antes dos 18 anos é proibido e pode ser punido com multas, ou até com a morte. O motivo dessa proibição vai ser um mistério até que se leia o livro. O fato é que uma garota chamada Louise Lane se apaixona pelo seu melhor amigo antes dos 18 anos.

Louise é uma garota que passa pelas dificuldades “comuns” da vida de um adolescente. Dificuldades essas que fazem dela uma pessoa fechada. Diria que seu maior defeito é nunca colocar a culpa nos outros. Mas ela encontra Tomás, um cara bem humorado, com tantos problemas quanto ela, mas que passa por eles de um jeito diferente. Além desses personagens há outros que vão ganhar o coração de todos” , adianta a autora.

Minha inspiração para escrever? Algo entre minhas experiências e algo natural que brota de dentro.

Enfim, “Ele é um anjo” é um dos mil mundos que existem dentro da minha cabeça para serem explorados. Tenho certeza que não vai se arrepender de mergulhar no lago profundo de um amor adolescente.