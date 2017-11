Tentativa de homicídio

Às 00h04 do dia 23/11/2017, a PM compareceru à Rua Vereador Wilson de Almeida, onde a solicitante, M. C. P., relatou que estava em sua residência, quando um adolescente de 15 anos pediu socorro pois havia sido baleado. Em contato com o menor, este relatou que estava no cruzamento da Rua Alexandrino Antônio de Oliveira com a Rua Toniquinho Resende, quando um veículo com 04 indivíduos passou por ele. Um dos ocupantes do automóvel efetuou três disparos de arma de fogo em sua direção, sendo que um dos disparos alvejou sua perna direita. Foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que encaminhou o adolescente ao Pronto Socorro, onde foi constatada fratura na fíbula da perna direita.

Relacionado