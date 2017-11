Tráfico de drogas

Aproximadamente 21 horas do dia 26 (domingo), a PM recebeu informações da Central de Monitoramento por Câmeras da Guarda Civil Municipal de que o indivíduo M. P. P., 53 anos, estava comercializando drogas no portão de sua casa, localizada à Avenida Fernão Dias, Bairro Santa Helena. Diante das informações, os militares abordaram o suspeito e, durante busca pessoal, localizaram oito pedras de crack, um som USB e R$ 202,00. No interior da residência, a guarnição policial encontrou duas pedras grandes de crack, uma barra grande de maconha, uma balança de precisão digital e vários aparelhos de telefones. O suspeito foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia.

