TRÁFICO DE DROGAS

Pro volta das 23 horas de quinta-feira, dia 14 de Setembro, a PM compareceu à Rua MARIA MARTINS DE ABREU, Bairro MARÍLIA, onde, segundo denúncia anônima via 190, o indivíduo F. C. F., 20 anos, havia entrado em uma residência com uma mochila contendo drogas. No local, a senhora J. D. F., mãe do suspeito, recebeu os militares que, após buscas, localizaram oito barras prensadas de maconha e uma balança de precisão. A senhora J. D. F. Informou que seu filho mora com a avó L. F. D., porém o suspeito não foi localizado. O material foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia.

Relacionado