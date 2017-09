Três homens roubam carro e praticam série de assaltos em LP

Por volta de oito e meia do dia 04/09/2017, a PM compareceu a Rua SETE DE SETEMBRO, Bairro AMÉRICO SILVA, onde a solicitante E. F. O., 54 anos, relatou que estava em seu veículo FIAT/UNO WAY quando foi abordada por um indivíduo que portando uma arma tipo pistola, anunciou o assalto. Em seguida, chegaram mais dois suspeitos que em companhia do primeiro infrator, entraram no veículo e evadiram.

Logo seguida, por volta de dez horas, após o roubo a um veículo FIAT UNO, três indivíduos armados com um revólver e uma arma longa foram até um posto de combustível, onde abordaram o senhor A. J. E., 76 anos, e subtraíram um aparelho telefone celular. Em continuidade delitiva, os infratores foram até uma lanchonete e subtraíram do senhor R. D., 42 anos, R$ 500,00 em dinheiro. Logo após, os suspeitos roubaram o bar da senhora M. A. S., 50 anos, onde subtraíram R$ 670,00 em dinheiro; uma CNH; um cheque de R$1.000,00; um CRLV de uma motocicleta e dois celulares.