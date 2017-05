Utilidade Pública: Falta de documento pode resultar em multa de quase R$ 300,00 e sete pontos na carteira

Administração Fazendária informa prazos para veículos circularem com documentação 2017

O Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG), divulgou os prazos para os motoristas de Minas Gerais portarem o Certificado de Licenciamento de Veículo (CRLV) 2017.

As datas variam de acordo com o final da placa.

Para os veículos de placa com final 1, 2, 3, 4 e 5, os proprietários estão obrigados a portar o CRLV/2017 a partir do dia 01/06/2017; para os finais de placas 6, 7, 8, 9 e 0, a partir de 01/07/2017.

Após o vencimento dos prazos, o motorista que for flagrado dirigindo um veículo não licenciado (sem o CRLV/2017), recebe multa gravíssima, no valor de R$ 293,47, além da perda de 7 pontos na carteira e a apreensão do veículo.

O veículo só é considerado licenciado após a quitação de todos os débitos de tributos (IPVA, Taxa de Licenciamento e DPVAT) e multas de trânsito. O CRLV do ano em exercício é o documento que comprova o pagamento dessas obrigações.

Até o dia 30 de abril de 2017 foi arrecadado a título de IPVA, no município de Lagoa da Prata, o valor de R$ 10.392.701,35 (Dez milhões , trezentos e noventa e dois reais, setecentos e um reais e trinta e cinco centavos), 3,25% a mais que no mesmo período do ano anterior; sendo que do montante arrecadado, 40% é destinado ao caixa único do Estado, 40% para o município onde o veículo está emplacado e 20% para o FUNDEB – Fundo de Desenvolvimento da Educação e de Valorização dos Profissionais da Educação.

Quem está em atraso com estes tributos deve fazer o pagamento nas redes bancárias credenciadas, evitando assim multas de trânsito e apreensão dos veículos; além de serem de suma importância para a sociedade, pois assim estão exercendo o seu direito de cidadania, e os tributos nos retornam através de aplicação na prestação de serviços públicos, como saúde, habitação, saneamento, transportes, segurança, entre outras.

Para maiores esclarecimentos sobre IPVA e TRLAV, de 2017, o contribuinte deverá procurar a Administração Fazendária de Lagoa da Prata, situada à Rua Afonso Pena , 112, ou consultar o site da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais www.fazenda.mg.gov.br.

Milton Antonio de Miranda

Chefe Administração Fazendária de Lagoa da Prata