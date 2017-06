Vereador Preto anuncia retomada das obras da ponte

“É com muito prazer e satisfação que comunico o retorno das obras da ponte que liga Lagoa da Prata a Luz. Agradeço ao Secretário de Governo Odair Cunha que por intermédio da Deputada Geisa Teixeira, se prontificou a agilizar junto ao DEER o cumprimento da retomada das obras”.

A mensagem foi veiculada no perfil do vereador Olair Dias de Castro, o “Preto” no Facebook e faz referência à ponte de concreto sobre o rio São Francisco, na rodovia que liga Lagoa da Prata a Luz. Nesta quarta-feira, dia 07 de Junho, engenheiros da empreiteira Torelli Egenharia, subcontratada pela Aterpa, estiveram no local realizando os levantamentos para a retomada da obra.

Vídeo cobrando resposta viraliza em rede social

“Será que vamos ter que esperar outra tragédia pra levantar esse assunto de novo?”, questionou o vereador em um vídeo divulgado no Facebook, no dia 21 de maio, que atingiu mais de 24 mil visualizações em apenas quinze dias. Na mensagem, o vereador pede ajuda dos meios de comunicação para trazer à tona novamente a cobrança dos moradores dos dois municípios, empresas e produtores rurais que estão prejudicados com a obra inacabada.

No dia 22 do mesmo mês, Preto encaminhou ao diretor do DEER – Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de MG, Djaniro Silva, um ofício pedindo a retomada das obras da ponte, paralisadas várias vezes desde 2015. No documento o vereador lembra que falta pouco para conclusão da obra e destaca os prejuízos contabilizados e inclusive a morte de um motorista que passou pelo local.

O mesmo ofício foi encaminhado também ao Secretário de Estado de Governo de Minas, Odair Cunha.

No dia 31 de maio, o chefe de gabinete da Secretaria respondeu ao vereador que as atividades na ponte seriam retomadas. O documento (reprodução abaixo) informou que as obras começariam no dia 07, quarta-feira.

“Esperamos que dessa vez a obra seja terminada, a população não aguenta mais esse empurra-empurra”, disse o vereador.

O gerente da Torelli Engenharia disse que a desde quarta a empresa já se estabeleceu na cidade e já começou os levantamentos para conclusão da obra da ponte e também do restante da rodovia, incluindo os acessos a estradas vicinais e a duplicação da ponte na chegada da cidade de Luz.