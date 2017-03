Vereadores discutem a volta do carnaval para a Praça de Eventos

O Moto Sunset é um exemplo de evento realizado na Praça de Eventos com segurança e organização. Vereadores discutem a volta do carnaval para o local, depois que a festa foi levada para o Parque de Exposições.

O vereador Olair de Castro – Preto, apresentou um requerimento direcionado à Secretaria de Cultura e Turismo, sugerindo a volta das festividades de carnaval para a Praça de Eventos em Lagoa da Prata, com marchinhas tradicionais. Segundo ele, o pedido vem de vários cidadãos que gostariam de ter de volta o carnaval no local, em detrimento do carnaval que chamou de “particular” onde, de acordo com o vereador, quem não tem dinheiro não participa.

O vereador Elias Isaías contradisse o colega, dizendo que além do alto custo de realização da festa há o problema do vandalismo originado com o carnaval à noite. “Poderia pulverizar esse dinheiro em várias atividades culturais em vez de direcionar para um só público”, defendeu o vereador. Sobre a segurança do tráfego na rodovia para chegar ao Parque de Exposições, Elias sugeriu pavimentar a via secundária que já existe no município.

O vereador Adriano Moreira disse que desde os sete ano participa do carnaval. “Bebi muito , dancei, bom demais o carnaval no modelo antigo”, disse. Ele reconhece que a festa onera o poder público e traz insegurança pra cidade. “Os tempos estão mudando e a gente tem que inovar em cima disso aí, não é só falar sou contra ou sou a favor”. Moreira sugeriu envolver as entidades na promoção do carnaval como forma de ajudar financeiramente o terceiro setor.

O presidente Cabo Nunes disse que o requerimento é importante, manifestando-se favorável. “Eu sou de acordo que volte o carnaval para o período noturno sim, é claro que tem que ter restrições”. De acordo com Nunes as ocorrências eram registradas no entorno do circuito do carnaval, na área externa.

A vereadora Cida Marcelino também se mostrou favorável ao requerimento e criticou o custo das barracas dos comerciantes que se instalaram no parque de exposições para trabalhar. “Eu sou favorável que tenha um carnaval sadio, com respeito, onde todos possam ir e aproveitar com segurança”. Cida disse que há necessidade de regulamentar a decisão e sugeriu a realização de uma audiência pública para discutir o tema.

Josiane Almeida disse que apoia o requerimento do colega mas acha que “infelizmente a onda de violência torna um pouco difícil voltar como antigamente”. Segundo ela, a violência está inviabilizando a realização da festa, mas gostaria que o carnaval pudesse voltar com as marchinhas. “Ia ter que contratar muita segurança e muita polícia na região da praça de eventos”, disse, lembrando que houve um homicídio na região da praia este ano.

O vereador Joanes Bosco emendou dizendo que a atitude do vereador é louvável. “Há muita preocupação dos pais, o povo gosta do carnaval”. Para Joanes, a segurança depende de organização. Comentou sobre o acesso à rodovia para chegar ao parque de exposições. Defendeu que as entidades sejam envolvidas e que o preço cobrado dos barraqueiros seja simbólico.

A vereadora Quelli Couto também é favorável à volta do evento na praça. “Quando a gente fala do evento no parque de exposição é um evento particular onde as pessoas pagam para ver os shows e o carnaval deve ser totalmente gratuito para todos”. Frisou que a festa, bem organizada e bem estruturada, permite minimizar os problemas, inclusive a segurança.

O requerimento foi aprovado por seis votos a dois. Votaram contra Elias e Lalinho.