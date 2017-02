Violência contra idoso: criminosos espancam e levam à morte mulher de 65 anos na zona rural de Santo Antonio do Monte

Por volta de três e meia da tarde desta terça-feira, dia 31 de janeiro, a PM compareceu em uma fazenda, próximo ao povoado de São Jose dos Rosas, na zona rural de Santo Antônio do Monte, onde a testemunha J.F.X., relatou que estava fazendo uma cerca quando ouviu gritos de sua irmã/vítima M.A.X., 65 anos, e foi correndo até sua residência onde se deparou com quatro homens, um deles armado, e uma mulher evadindo em um veículo de cor prata. Ao entrar em casa, a testemunha encontrou sua irmã, a qual relatou que os indivíduos agrediram-na com socos e coronhadas e também a enforcaram. Em seguida, a vítima desfaleceu e veio a óbito. A situação toda foi presenciada por uma testemunha que, segundo a PM, tem problemas mentais e não consegue falar, sendo assim impossível colher seu depoimento. O irmão da vítima disse que conseguiu ver de relance alguns dos autores, sendo um homem de cor clara e uma mulher de pele escura. Para chegar à casa da fazenda, os criminosos arrombaram o cadeado da porteira e passaram por dentro do curral, deixando o veículo usado na fuga há cerca de duzentos metros da casa, às margens de um lago.

A perícia compareceu ao local e, durante os trabalhos, encontrou R$1.195,00 em dinheiro no quarto da vítima, que estava todo revirado. O corpo foi removido pela funerária local para exame de necropsia na cidade de Bom Despacho. Os familiares não deram falta de nenhum pertence.