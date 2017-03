Prefeitura de Lagoa da Prata inaugura sistema de câmeras de vigilância

Cumprindo uma das promessas de governo, a atual administração entregou oficialmente na manhã desta sexta, 24 de março, o sistema de vídeo monitoramento para vigilância eletrônica, conhecido popularmente como “Olho Vivo”.

A solenidade aconteceu na praia municipal, com a presença de autoridades como o prefeito Paulo Teodoro, o vice Ismar Roberto, secretários municipais, o comandante da Guarda Municipal Emerson Santos, o comandante do destacamento da Polícia Militar Tenente Batista, o delegado de polícia civil Alison Henrique, os vereadores Cabo Nunes, Josiane Almeida, Adriano Moreira e Arlen de Moura, o comandante do destacamento da Polícia Ambiental Edmilson Lage e o diretor da Netway – empresa responsável pela instalação das câmeras, Ilan Gontijo.

Em seu discurso, o prefeito disse que é preciso investir pesado na prevenção, mas também na repressão, que é o caso do sistema. “Estamos vendo aqui as forças de segurança reunidas, envolvidos nessa questão e nossa obrigação enquanto autoridades é dar condição para as policias trabalharem. Uma das coisas que nós colocamos no plano de governo eram as câmeras de monitoramento (…) e o que nós temos que fazer é ir ampliando e mapeando os pontos críticos do município. Isso aqui é apenas o início, já temos mais quatro câmeras para colocar nas saídas da cidade e instalaremos no futuro quantas forem necessárias para ajudar as forças de segurança e elevar a sensação de segurança do cidadão. Não existe nada pior que viver numa comunidade que vive com medo…”, disse.

O presidente da câmara, Cabo Nunes, disse que a segurança pública sai fortalecida. “Cada dia que passa, não só Lagoa da Prata, mas Minas Gerais e o Brasil estão muito vulneráveis e o Olho Vivo vem somar para a população ter mais tranquilidade”, declarou.

O delegado Alison Henrique ressaltou que o investimento fortalece a segurança pública com o sistema. O Cabo Hamilton, falando pela PM, disse que “é uma conquista muito grande, no sentido de auxiliar a polícia militar, sendo uma extensão dos olhos da PM tanto na atividade preventiva quanto repressiva”.

O comandante da Polícia Ambiental, Edmilson Lage, disse que “esse vídeo monitoramento é um avanço muito importante para Lagoa da Prata”.

O comandante da Guarda Municipal, Emerson Santos, avaliou que “o que manda mesmo é a presença da polícia na rua mas isso vai nos ajudar muito”. Ele agradeceu o empenho dos guardas municipais e o investimento realizado pela prefeitura. “Isso é de extrema importância, hoje a segurança está em primeiro lugar na preocupação de qualquer brasileiro”.

Após o descerramento da placa, as autoridades foram até o quartel da GCM para conhecer a sala onde é feito o monitoramento das câmeras.

Netway pretende se especializar na área, afirma diretor

A empresa vencedora da licitação para instalação das câmeras em Lagoa da Prata foi a Netway, de Arcos. Um primeiro sistema desse modelo já havia sido instalado na vizinha cidade de Japaraíba. De acordo com o diretor Ilan Gontijo, é pretensão da Netway continuar trabalhando com segurança na região.

“Como esse já é um segundo projeto, já houve melhorias na questão tecnológica, na qualidade das imagens e no sistema como um todo. A rede ótica já foi planejada para expansão, propiciando um menor custo para a Prefeitura e no geral a gente fica satisfeito de contribuir com a segurança de Lagoa da Prata. E pretendemos expandir, não só para a cidade de Lagoa da Prata como para as demais cidades na nossa micro região”, afirma

Segundo ele, o custo do sistema é mais acessível porque os produtos utilizados são nacionais e a intenção da empresa é ganhar o mercado, no primeiro momento. “É de interesse da empresa essa parte de segurança, então dispomos de recursos próprios para fazer o investimento e atender bem a parte contratante. Estamos nos desenvolvendo tanto na parte de vídeo monitoramento quanto na parte de redes de acesso à internet com tecnologia de fibra ótica. A meta da empresa é expandir no cabeamento e também na parte de vídeo monitoramento”. Ilan Gontijo anunciou que em breve o sistema conseguirá identificar inclusive placas de veículos de maneira automática, uma das novidades que a empresa pretende anunciar em breve.